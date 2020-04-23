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Huawei P30 Lite против P20 Lite

Хуавей П30 Лайт
Huawei P30 Lite
VS
Хуавей П20 Лайт
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2019 года Huawei P30 Lite с экраном 6.15" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • На 22% лучшая автономность (94 vs 77 часов)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 340 мАч более емким аккумулятором – 3340 против 3000 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Весит на 14 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 Lite и Huawei P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.15 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 18.9:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 80.72%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P30 Lite +4%
501 нит
P20 Lite
482 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 152.9 мм 148.6 мм
Ширина 72.7 мм 71.2 мм
Толщина 7.43 мм 7.4 мм
Вес 159 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P30 Lite +4%
84.2%
P20 Lite
80.72%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Лайт и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 659
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-T830 MP2
GPU-ядер 4 2
Частота GPU 1000 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Lite
315
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Lite
1309
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 8
P30 Lite
159173
P20 Lite
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 10.0 EMUI 9.0
Размер системы из коробки 20 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (63% за 60 минут) Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Lite +30%
14:45 ч.
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
P30 Lite +40%
13:23 ч.
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
P30 Lite +72%
28:50 ч.
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Lite vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 28 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
P30 Lite +10%
72.3 дБ
P20 Lite
66 дБ
Музыка
P30 Lite +4%
74 дБ
P20 Lite
71 дБ
Звонок
P30 Lite
83.8 дБ
P20 Lite
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.23 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Lite более удачной покупкой.

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15 (68.2%)
7 (31.8%)
Всего проголосовало: 22

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Alona 23 апреля 2020 11:12
Однозначно Huawei p 30 У меня уже 4 года Huawei p 8 leit .хочу купить новый телефон Huawei p 30, мне очень нравится что у него алюминевый корпис,супер телефон,никаких проблем
+4 Ответить
Игорь 16 августа 2020 11:35
Очень содержательный ответ. Однозначно Huawei p 30 потому, что у меня его нет.
0 Ответить
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