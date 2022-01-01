Huawei P30 Pro против Apple iPhone 13 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 30 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P30 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
- Функция реверсивной зарядки
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 48 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 75% выше максимальная яркость экрана (1049 против 601 нит)
- На 21% лучшая автономность (121 vs 100 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
- Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
- Стерео динамики
- На 15% выше плотность пикселей (458 vs 398 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.47 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|88.89%
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|231 Гц
|238 Гц
|Время отклика
|3.6 мс
|8.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|160.8 мм
|Ширина
|73.4 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.65 мм
|Вес
|192 грамма
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
|Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2600 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP10
|Apple GPU
|Частота GPU
|720 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~691 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
675
iPhone 13 Pro Max +157%
1737
Geekbench 5 (многоядерный)
2302
iPhone 13 Pro Max +104%
4691
|CPU
|142989
|213922
|GPU
|148351
|338801
|Memory
|83790
|119504
|UX
|108898
|134582
|Total score
|483673
|802473
|Stability
|48%
|81%
|Graphics test
|14 FPS
|57 FPS
|Graphics score
|2489
|9552
|PCMark 3.0 score
|8513
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|15.4
|Размер системы из коробки
|13.4 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4352 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|1:46 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:21 ч.
iPhone 13 Pro Max +41%
20:10 ч.
Время просмотра видео
20:16 ч.
iPhone 13 Pro Max +20%
24:12 ч.
Время разговора (3G)
27:39 ч.
27:26 ч.
Рейтинг автономности смартфонов (#105 и #11)
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|29 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
119
iPhone 13 Pro Max +21%
144
Качество видео
97
iPhone 13 Pro Max +23%
119
Итоговая оценка камеры
112
iPhone 13 Pro Max +22%
137
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|21
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro Max более удачной покупкой.
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