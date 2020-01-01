Huawei P30 Pro против Apple iPhone 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P30 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Комплектуется на 2379 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 1821 мАч
- Тонкие рамки – на 23.49% выше полезная площадь экрана
- На 1.77" большая диагональ экрана
- На 52% лучшая автономность (100 vs 66 часов)
- Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Современный порт USB Type-C
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone 8
- Стерео динамики
- В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (931 и 394 баллов)
- Весит на 44 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 Pro и Apple iPhone 8
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.47 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.89%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|138.4 мм
|Ширина
|73.4 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.3 мм
|Вес
|192 грамма
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Apple A11 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2600 МГц
|2100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Apple GPU
|GPU-ядер
|10
|3
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Nano Memory
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|-
|Размер системы из коробки
|13.4 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|29 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|21
|16
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|1.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Pro более удачной покупкой.
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