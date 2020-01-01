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Huawei P30 Pro против Apple iPhone 8

Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro
VS
Эпл Айфон 8
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 2379 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 1821 мАч
  • Тонкие рамки – на 23.49% выше полезная площадь экрана
  • На 1.77" большая диагональ экрана
  • На 52% лучшая автономность (100 vs 66 часов)
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Современный порт USB Type-C
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Стерео динамики
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (931 и 394 баллов)
  • Весит на 44 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 Pro и Apple iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.89% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P30 Pro
611 нит
iPhone 8 +6%
650 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158 мм 138.4 мм
Ширина 73.4 мм 67.3 мм
Толщина 8.4 мм 7.3 мм
Вес 192 грамма 148 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P30 Pro +36%
88.89%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Про и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Apple A11 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2600 МГц 2100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Apple GPU
GPU-ядер 10 3
Частота GPU 720 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Pro
394
iPhone 8 +136%
931
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Pro
1708
iPhone 8 +30%
2227
AnTuTu Benchmark 8
P30 Pro +48%
402230
iPhone 8
272403

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 13.4 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Pro +23%
14:21 ч.
iPhone 8
11:54 ч.
Время просмотра видео
P30 Pro +95%
20:16 ч.
iPhone 8
10:36 ч.
Время разговора (3G)
P30 Pro +124%
27:39 ч.
iPhone 8
12:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Pro vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 29 мм 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
P30 Pro +28%
119
iPhone 8
93
Качества видео
P30 Pro +8%
97
iPhone 8
90
Итоговая оценка камеры
P30 Pro +22%
112
iPhone 8
92

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 21 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
P30 Pro
70 дБ
iPhone 8 +1%
71 дБ
Музыка
P30 Pro
73 дБ
iPhone 8 +5%
77 дБ
Звонок
P30 Pro +13%
90 дБ
iPhone 8
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Май 2019 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Pro более удачной покупкой.

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