Huawei P30 Pro против Apple iPhone XS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P30 Pro
- Комплектуется на 1542 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 2658 мАч
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 0.67" большая диагональ экрана
- На 39% лучшая автономность (100 vs 72 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 5.99% выше полезная площадь экрана
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone XS
- Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- На 9% выше максимальная яркость экрана (667 против 611 нит)
- На 15% выше плотность пикселей (458 vs 398 PPI)
- В 2.8 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1122 и 394 баллов)
- Весит на 15 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 Pro и Apple iPhone XS
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.47 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|2436 x 1125 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.89%
|82.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|143.6 мм
|Ширина
|73.4 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.7 мм
|Вес
|192 грамма
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Apple A12 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2600 МГц
|2490 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Apple GPU
|GPU-ядер
|10
|4
|Частота GPU
|720 МГц
|1100 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Nano Memory
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|-
|Размер системы из коробки
|13.4 ГБ
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|2658 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|2:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|29 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|21
|16
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei P30 Pro, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Apple iPhone XS.
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