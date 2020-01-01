Huawei P30 Pro против Asus ROG Phone 3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P30 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Тонкие рамки – на 8.99% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Весит на 48 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4200 мАч
- Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 20% лучшая автономность (120 vs 100 часов)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
- На 19% выше максимальная яркость экрана (729 против 611 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
89
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
60
99
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
87
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
85
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 Pro и Asus ROG Phone 3
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.47 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|88.89%
|79.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|171 мм
|Ширина
|73.4 мм
|78 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9.85 мм
|Вес
|192 грамма
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
|Глянцево-черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Qualcomm Snapdragon 865 Plus
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|3100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Adreno 650
|GPU-ядер
|10
|-
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
394
ROG Phone 3 +153%
996
Geekbench 5 (многоядерный)
1708
ROG Phone 3 +99%
3400
AnTuTu Benchmark 8
402230
ROG Phone 3 +55%
622640
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#76 и #4)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10
|ROG UI
|Размер системы из коробки
|13.4 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:21 ч.
14:20 ч.
Время просмотра видео
P30 Pro +5%
20:16 ч.
19:20 ч.
Время разговора (3G)
27:39 ч.
ROG Phone 3 +39%
38:12 ч.
Рейтинг телефонов по автономности (#35 и #17)
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|125°
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
|3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6000 x 4000
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|29 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|-
|Размер сенсора
|-
|1/2.83"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
119
Качества видео
97
Итоговая оценка камеры
112
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|21
|22
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
90 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 3 более удачной покупкой.
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