Huawei P30 Pro против Asus ROG Phone 5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P30 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Тонкие рамки – на 6.89% выше полезная площадь экрана
- Весит на 47 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 5
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4200 мАч
- Показывает на 74% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 18% лучшая автономность (118 vs 100 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 33% выше максимальная яркость экрана (791 против 596 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- На 0.31" большая диагональ экрана
- Смартфон на 2 года новее
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 11 против 10
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
89
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
68
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
85
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.47 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2448 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|88.89%
|82%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99%
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|231 Гц
|568 Гц
|Время отклика
|3.6 мс
|2.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|173 мм
|Ширина
|73.4 мм
|77.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9.9 мм
|Вес
|192 грамма
|239 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2600 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP10
|Adreno 660
|Частота GPU
|720 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~691 Гфлопс
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|8, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
670
ROG Phone 5 +66%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
2270
ROG Phone 5 +64%
3730
AnTuTu Benchmark 7
293294
AnTuTu Benchmark 8
410707
ROG Phone 5 +74%
715368
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 11
|Оболочка UI
|EMUI 10
|ROG UI
|Размер системы из коробки
|13.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|1:05 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:21 ч.
ROG Phone 5 +22%
17:33 ч.
Время просмотра видео
20:16 ч.
ROG Phone 5 +11%
22:36 ч.
Время разговора (3G)
27:39 ч.
ROG Phone 5 +15%
31:40 ч.
Рейтинг автономности (#76 и #19)
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|125°
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП)
|3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6000 x 4000
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|29 мм
|35 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
119
Качество видео
97
Итоговая оценка камеры
112
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|21
|22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 5 более удачной покупкой.
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