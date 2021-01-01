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Huawei P30 Pro против Google Pixel 3a

Хуавей П30 Про
VS
Гугл Пиксель 3а
Huawei P30 Pro
Google Pixel 3a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 5.6-дюймового Google Pixel 3a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 670 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.87" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 13.89% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 3a
  • Стерео динамики
  • На 11% выше плотность пикселей (441 vs 398 PPI)
  • Весит на 45 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Pro
vs
Pixel 3a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.47 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Dragontrail
Соотношение экрана к корпусу 88.89% 75%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% -
ШИМ (PWM) 231 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
P30 Pro
598 нит
Pixel 3a
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158 мм 151.3 мм
Ширина 73.4 мм 70.1 мм
Толщина 8.4 мм 8.2 мм
Вес 192 грамма 147 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P30 Pro +19%
88.89%
Pixel 3a
75%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Про и Гугл Пиксель 3а в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Qualcomm Snapdragon 670
Макс. частота 2600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Adreno 615
Частота GPU 720 МГц 700 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс ~350 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Pro +92%
671
Pixel 3a
350
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Pro +66%
2294
Pixel 3a
1383
AnTuTu Benchmark 7
P30 Pro +86%
294808
Pixel 3a
158602
AnTuTu Benchmark 8
P30 Pro +127%
414044
Pixel 3a
182224
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 13.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Pro
14:21 ч.
Pixel 3a
н/д
Время просмотра видео
P30 Pro
20:16 ч.
Pixel 3a
н/д
Время разговора (3G)
P30 Pro
27:39 ч.
Pixel 3a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Pro vs Google Pixel 3a
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P30 Pro
119
Pixel 3a
н/д
Качество видео
P30 Pro
97
Pixel 3a
н/д
Итоговая оценка камеры
P30 Pro
112
Pixel 3a
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 21 11
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Pro
87.5 дБ
Pixel 3a
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг 0.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг 0.9 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Pro более удачной покупкой.

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