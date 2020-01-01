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Huawei P30 Pro против Google Pixel 5

Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro
VS
Гугл Пиксель 5
Google Pixel 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 8% лучшая автономность (100 vs 93 часов)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (707 против 613 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 611 и 394 баллов
  • Весит на 41 грамм меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Pro
vs
Pixel 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.47 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.89% 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% -
ШИМ (PWM) 231 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
P30 Pro
613 нит
Pixel 5 +15%
707 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158 мм 144.7 мм
Ширина 73.4 мм 70.4 мм
Толщина 8.4 мм 8 мм
Вес 192 грамма 151 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P30 Pro +3%
88.89%
Pixel 5
85.9%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Про и Гугл Пиксель 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2600 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Adreno 620
GPU-ядер 10 -
Частота GPU 720 МГц 750 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Pro
394
Pixel 5 +55%
611
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Pro
1729
Pixel 5 +7%
1849
AnTuTu Benchmark 8
P30 Pro +22%
401950
Pixel 5
330652

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI EMUI 10 Stock Android
Размер системы из коробки 13.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4080 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Pro +15%
14:21 ч.
Pixel 5
12:41 ч.
Время просмотра видео
P30 Pro +32%
20:16 ч.
Pixel 5
15:33 ч.
Время разговора (3G)
P30 Pro +7%
27:39 ч.
Pixel 5
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Pro vs Google Pixel 5
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4290 x 2800
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 107°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P30 Pro
119
Pixel 5 +8%
129
Качество видео
P30 Pro
97
Pixel 5 +10%
107
Итоговая оценка камеры
P30 Pro
112
Pixel 5 +7%
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 21 15

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Pro
88.3 дБ
Pixel 5
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей - выбирайте Google Pixel 5, а если автономность и камера – то Huawei P30 Pro.

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