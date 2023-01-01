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Huawei P30 Pro против Honor 90 Pro

60 из 100
Huawei P30 Pro
VS
85 из 100
Honor 90 Pro
Huawei P30 Pro
Honor 90 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.78-дюймового Honor 90 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 51 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Honor 90 Pro
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (90W vs 40W)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 4 года и 3 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 13 против 10
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
P30 Pro
55
90 Pro
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
P30 Pro
80
90 Pro
83
Производительность
Быстродействие приложений и системы
P30 Pro
42
90 Pro
80
Игры
Возможности в 3D-гейминге
P30 Pro
32
90 Pro
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
P30 Pro
71
90 Pro
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
P30 Pro
81
90 Pro
79
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
P30 Pro
60
90 Pro
85*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Pro
vs
90 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.89:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет -
Макс. заявленная яркость 570 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.89% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% -
ШИМ (PWM) 231 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
P30 Pro
606 нит
90 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158 мм 163.8 мм
Ширина 73.4 мм 74.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.1 мм
Вес 192 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Оранжевый Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P30 Pro
88.89%
90 Pro +2%
90.9%

Производительность

Тестируем Huawei P30 Pro и Honor 90 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2600 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G76 MP10 Adreno 730
Частота GPU 720 МГц 900 МГц
FLOPS ~480 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Pro
676
90 Pro +95%
1315
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Pro
2324
90 Pro +80%
4193
AnTuTu Benchmark 9
P30 Pro
486696
90 Pro +119%
1067782
CPU 142989 -
GPU 148351 -
Memory 83790 -
UX 108898 -
Total score 486696 1067782
3DMark Wild Life Performance
P30 Pro
2490
90 Pro
н/д
Пиковая температура корпуса 40 °C -
Stability 48% -
Graphics test 14 FPS -
Graphics score 2490 -
Web score 6516 -
Video editing 5713 -
Photo editing 14218 -
Data manipulation 7715 -
Writing score 10842 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 13
Оболочка UI EMUI 12 MagicOS 7.1
Размер системы из коробки 13.4 ГБ -

Батарея

Объем 4200 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 40 Вт 90 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да (56% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:37 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:38 ч. -
Просмотр видео 16:28 ч. -
Игры 05:23 ч. -
Режим ожидания 99 ч. -
Общая автономность
P30 Pro
32:22 ч.
90 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Pro vs Honor 90 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 16256 x 12192
Зум Оптический, 5x Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 МП + 20 МП) 3 (200 МП + 32 МП + 12 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 8160 x 6112
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 29 мм -
Тип сенсора BSI CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P30 Pro
119
90 Pro
н/д
Качество видео
P30 Pro
97
90 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
P30 Pro
112
90 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 21 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Pro
87.5 дБ
90 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2019 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 90 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 90 Pro более удачной покупкой.

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