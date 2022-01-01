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Huawei P30 Pro против Honor Magic 4 Pro

Хуавей П30 Про
VS
Хуавей Хонор Мэджик 4 Про
Huawei P30 Pro
Huawei Honor Magic 4 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.81-дюймового Huawei Honor Magic 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • На 25% лучшая автономность (31:57 vs 25:34 часов)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor Magic 4 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 93% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (951 против 603 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.34" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Смартфон на 3 года новее
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Pro
vs
Honor Magic 4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.47 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1312 x 2848 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.54:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 570 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.89% 93%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% 94.7%
ШИМ (PWM) 231 Гц 119 Гц
Время отклика 3.6 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
P30 Pro
603 нит
Honor Magic 4 Pro +58%
951 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158 мм 163.6 мм
Ширина 73.4 мм 74.7 мм
Толщина 8.4 мм 9.15 мм
Вес 192 грамма 215 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P30 Pro
88.89%
Honor Magic 4 Pro +5%
93%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Про и Хуавей Хонор Мэджик 4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2600 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali G76 MP10 Adreno 730
Частота GPU 720 МГц 818 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Pro
671
Honor Magic 4 Pro +66%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Pro
2296
Honor Magic 4 Pro +52%
3484
AnTuTu Benchmark 9
P30 Pro
482434
Honor Magic 4 Pro +93%
932882
CPU 142989 187881
GPU 148351 434884
Memory 83790 148460
UX 108898 166743
Total score 482434 932882
3DMark Wild Life Performance
P30 Pro
2489
Honor Magic 4 Pro +297%
9893
Stability 48% 63%
Graphics test 14 FPS 59 FPS
Graphics score 2489 9893
PCMark 3.0 score 8495 13524
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 12
Оболочка UI EMUI 10 Magic UI 6
Размер системы из коробки 13.4 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (100 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:20 ч. 09:33 ч.
Просмотр видео 16:28 ч. 11:47 ч.
Игры 05:00 ч. 06:16 ч.
Режим ожидания 99 ч. 68 ч.
Общая автономность
P30 Pro +25%
31:57 ч.
Honor Magic 4 Pro
25:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Pro vs Huawei Honor Magic 4 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 9216 x 6912
Зум Оптический, 5x Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 122°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП) 4 (50 МП + 50 МП + 64 МП + 0 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2160
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 29 мм -
Тип сенсора BSI CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P30 Pro
119
Honor Magic 4 Pro +16%
138
Качество видео
Итоговая оценка камеры
P30 Pro
112
Honor Magic 4 Pro +17%
131

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 21 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Pro
87.5 дБ
Honor Magic 4 Pro +1%
88.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2019 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Май 2019 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Magic 4 Pro более удачной покупкой.

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