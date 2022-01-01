Huawei P30 Pro против Honor Magic 4 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.81-дюймового Huawei Honor Magic 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P30 Pro
- На 25% лучшая автономность (31:57 vs 25:34 часов)
- Камера имеет оптический зум 5x
- Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor Magic 4 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает на 93% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 58% выше максимальная яркость экрана (951 против 603 нит)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- На 0.34" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Смартфон на 3 года новее
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4200 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.47 дюймов
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1312 x 2848 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.54:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|570 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.89%
|93%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99%
|94.7%
|ШИМ (PWM)
|231 Гц
|119 Гц
|Время отклика
|3.6 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|163.6 мм
|Ширина
|73.4 мм
|74.7 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9.15 мм
|Вес
|192 грамма
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
|Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|2600 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali G76 MP10
|Adreno 730
|Частота GPU
|720 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|~691 Гфлопс
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
671
Honor Magic 4 Pro +66%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
2296
Honor Magic 4 Pro +52%
3484
|CPU
|142989
|187881
|GPU
|148351
|434884
|Memory
|83790
|148460
|UX
|108898
|166743
|Total score
|482434
|932882
|Stability
|48%
|63%
|Graphics test
|14 FPS
|59 FPS
|Graphics score
|2489
|9893
|PCMark 3.0 score
|8495
|13524
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 12
|Оболочка UI
|EMUI 10
|Magic UI 6
|Размер системы из коробки
|13.4 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (100 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да (50% за 12 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|0:30 ч.
|Веб-серфинг
|10:20 ч.
|09:33 ч.
|Просмотр видео
|16:28 ч.
|11:47 ч.
|Игры
|05:00 ч.
|06:16 ч.
|Режим ожидания
|99 ч.
|68 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|9216 x 6912
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|122°
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП)
|4 (50 МП + 50 МП + 64 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.0
|-
|Фокусное расстояние
|29 мм
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
119
Honor Magic 4 Pro +16%
138
Качество видео
97
Honor Magic 4 Pro +12%
109
Итоговая оценка камеры
112
Honor Magic 4 Pro +17%
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|21
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Magic 4 Pro более удачной покупкой.
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