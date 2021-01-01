Huawei P30 Pro против Honor Note 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.95-дюймового Huawei Honor Note 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P30 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более новая ОС: Android 10 против 8.1
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 7.14% выше полезная площадь экрана
- На 12% выше плотность пикселей (398 vs 355 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 11.6 мм уже
Причины выбрать Huawei Honor Note 10
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4900 против 4200 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- На 0.48" большая диагональ экрана
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
78
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.47 дюймов
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|355 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.89%
|81.75%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|99%
|-
|ШИМ (PWM)
|231 Гц
|-
|Время отклика
|3.6 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|177 мм
|Ширина
|73.4 мм
|85 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.6 мм
|Вес
|192 грамма
|230 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|HiSilicon Kirin 970
|Макс. частота
|2600 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP10
|Mali G72 MP12
|Частота GPU
|720 МГц
|767 МГц
|FLOPS
|~691 Гфлопс
|~347 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
671
Geekbench 5 (многоядерный)
2294
AnTuTu Benchmark 7
P30 Pro +43%
294808
205969
AnTuTu Benchmark 8
414044
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 10
|EMUI 8.2
|Размер системы из коробки
|13.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4900 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (50% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|2:10 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:21 ч.
Время просмотра видео
20:16 ч.
Время разговора (3G)
27:39 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|4616 x 3464
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП)
|2 (16 МП + 24 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX550 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|29 мм
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
119
Качество видео
97
Итоговая оценка камеры
112
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|21
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Пленка на экран
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Pro более удачной покупкой.
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