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Huawei P30 Pro против Mate 20

Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro
VS
Хуавей Мейт 20
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 9% лучшая автономность (100 vs 92 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (788 против 611 нит)
  • Стерео динамики
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (666 и 394 баллов)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.89% 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P30 Pro
611 нит
Mate 20 +29%
788 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158 мм 158.2 мм
Ширина 73.4 мм 77.2 мм
Толщина 8.4 мм 8.3 мм
Вес 192 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P30 Pro +1%
88.89%
Mate 20
88%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Про и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10 10
Частота GPU 720 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Pro
394
Mate 20 +69%
666
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Pro
1708
Mate 20 +33%
2272
AnTuTu Benchmark 8
P30 Pro +11%
402230
Mate 20
362543

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 13.4 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Pro
14:21 ч.
Mate 20 +37%
19:42 ч.
Время просмотра видео
P30 Pro +40%
20:16 ч.
Mate 20
14:38 ч.
Время разговора (3G)
P30 Pro +22%
27:39 ч.
Mate 20
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Pro vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP) 3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 29 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
P30 Pro
119
Mate 20
н/д
Качества видео
P30 Pro
97
Mate 20
н/д
Итоговая оценка камеры
P30 Pro
112
Mate 20
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
P30 Pro
70 дБ
Mate 20 +6%
74 дБ
Музыка
P30 Pro +4%
73 дБ
Mate 20
70 дБ
Звонок
P30 Pro +10%
90 дБ
Mate 20
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера и корпус - выбирайте Huawei P30 Pro, а если звук – то Huawei Mate 20.

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