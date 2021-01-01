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Huawei P30 Pro против Mate 20 X

Хуавей П30 Про
VS
Хуавей Мейт 20 Х
Huawei P30 Pro
Huawei Mate 20 X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 7.2-дюймового Huawei Mate 20 X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 15% выше плотность пикселей (398 vs 345 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 12 мм уже
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 40 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 20 X
  • На 0.73" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
  • На 8% лучшая автономность (108 vs 100 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Стерео динамики
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Pro
vs
Mate 20 X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.47 дюймов 7.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.6:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 345 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.89% 88.03%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% 97.4%
ШИМ (PWM) 231 Гц 242 Гц
Время отклика 3.6 мс 3.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P30 Pro
598 нит
Mate 20 X +7%
642 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158 мм 174.6 мм
Ширина 73.4 мм 85.4 мм
Толщина 8.4 мм 8.15 мм
Вес 192 грамма 232 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P30 Pro +1%
88.89%
Mate 20 X
88.03%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 Про и Хуавей Мейт 20 Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2600 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Mali G76 MP10
Частота GPU 720 МГц 720 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Pro
671
Mate 20 X
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Pro
2294
Mate 20 X
н/д
AnTuTu Benchmark 7
P30 Pro
294808
Mate 20 X +3%
304375
AnTuTu Benchmark 8
P30 Pro +3%
414044
Mate 20 X
403334
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 10.1
Размер системы из коробки 13.4 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P30 Pro
14:21 ч.
Mate 20 X +8%
15:32 ч.
Время просмотра видео
P30 Pro +15%
20:16 ч.
Mate 20 X
17:56 ч.
Время разговора (3G)
P30 Pro
27:39 ч.
Mate 20 X +4%
28:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Pro vs Huawei Mate 20 X
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП) 3 (40 МП + 24 МП + 8 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark Примеры фото Huawei Mate 20 X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 29 мм 26 мм
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P30 Pro +1%
119
Mate 20 X
118
Качество видео
Итоговая оценка камеры
P30 Pro +1%
112
Mate 20 X
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 21 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Pro +4%
87.5 дБ
Mate 20 X
84.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг 0.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Huawei P30 Pro, а если звук – то Huawei Mate 20 X.

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