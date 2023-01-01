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Huawei P30 Pro против Nova Y91

60 из 100
Huawei P30 Pro
VS
61 из 100
Huawei Nova Y91
Huawei P30 Pro
Huawei Nova Y91

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.95-дюймового Huawei Nova Y91, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 51 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддерживает более мощную зарядку (40W vs 22.5W)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova Y91
  • Комплектуется на 2800 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 4200 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD
  • На 0.48" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 4 года и 3 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 13 против 10
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
P30 Pro
32
Nova Y91
46*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
P30 Pro
71
Nova Y91
86*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
P30 Pro
60
Nova Y91
61*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
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Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P30 Pro
vs
Nova Y91

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.89:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 376 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 570 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.89% 85.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% -
ШИМ (PWM) 231 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
P30 Pro
606 нит
Nova Y91
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158 мм 171.6 мм
Ширина 73.4 мм 79.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.9 мм
Вес 192 грамма 214 граммов
Водонепроницаемость IP68 Да
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Оранжевый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
P30 Pro +4%
88.89%
Nova Y91
85.6%

Производительность

Тестируем Huawei P30 Pro и Huawei Nova Y91 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2600 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Adreno 610
Частота GPU 720 МГц 950 МГц
FLOPS ~480 Гфлопс ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P30 Pro +82%
676
Nova Y91
371
Geekbench 5 (многоядерный)
P30 Pro +50%
2324
Nova Y91
1553
AnTuTu Benchmark 9
P30 Pro +85%
486696
Nova Y91
263692
CPU 142989 -
GPU 148351 -
Memory 83790 -
UX 108898 -
Total score 486696 263692
3DMark Wild Life Performance
P30 Pro
2490
Nova Y91
н/д
Пиковая температура корпуса 40 °C -
Stability 48% -
Graphics test 14 FPS -
Graphics score 2490 -
Web score 6516 -
Video editing 5713 -
Photo editing 14218 -
Data manipulation 7715 -
Writing score 10842 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 13
Оболочка UI EMUI 12 EMUI 13
Размер системы из коробки 13.4 ГБ -

Батарея

Объем 4200 мАч 7000 мАч
Макс. мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:05 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:38 ч. -
Просмотр видео 16:28 ч. -
Игры 05:23 ч. -
Режим ожидания 99 ч. -
Общая автономность
P30 Pro
32:22 ч.
Nova Y91
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 Pro vs Huawei Nova Y91
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (40 МП + 8 МП + 20 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P30 Pro
119
Nova Y91
н/д
Качество видео
P30 Pro
97
Nova Y91
н/д
Итоговая оценка камеры
P30 Pro
112
Nova Y91
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 21 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P30 Pro
87.5 дБ
Nova Y91
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2019 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 22 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, игры, программное обеспечение и автономность - выбирайте Huawei Nova Y91, а если камера, производительность, коммуникации и корпус – то Huawei P30 Pro.

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