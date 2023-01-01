Huawei P30 Pro против Nova Y91
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 Pro с экраном 6.47" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.95-дюймового Huawei Nova Y91, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 51 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P30 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддерживает более мощную зарядку (40W vs 22.5W)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova Y91
- Комплектуется на 2800 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 4200 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD
- На 0.48" большая диагональ экрана
- Смартфон на 4 года и 3 месяца новее
- Более новая ОС: Android 13 против 10
- Стерео динамики
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.47 дюймов
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.89:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|376 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|570 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.89%
|85.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99%
|-
|ШИМ (PWM)
|231 Гц
|-
|Время отклика
|3.6 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|171.6 мм
|Ширина
|73.4 мм
|79.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.9 мм
|Вес
|192 грамма
|214 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Да
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|-
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Оранжевый
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2600 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Adreno 610
|Частота GPU
|720 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~480 Гфлопс
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|142989
|-
|GPU
|148351
|-
|Memory
|83790
|-
|UX
|108898
|-
|Total score
|486696
|263692
|Пиковая температура корпуса
|40 °C
|-
|Stability
|48%
|-
|Graphics test
|14 FPS
|-
|Graphics score
|2490
|-
|Web score
|6516
|-
|Video editing
|5713
|-
|Photo editing
|14218
|-
|Data manipulation
|7715
|-
|Writing score
|10842
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Nano Memory
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 13
|Оболочка UI
|EMUI 12
|EMUI 13
|Размер системы из коробки
|13.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|7000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|40 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|-
|Веб-серфинг
|10:38 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:28 ч.
|-
|Игры
|05:23 ч.
|-
|Режим ожидания
|99 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|Да
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|29 мм
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|21
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Да, 22 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, игры, программное обеспечение и автономность - выбирайте Huawei Nova Y91, а если камера, производительность, коммуникации и корпус – то Huawei P30 Pro.
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