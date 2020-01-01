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Huawei P30 против Apple iPhone 12 Pro Max

Хуавей П30
Huawei P30
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30
  • Современный порт USB Type-C
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 61 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.7 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (789 против 635 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 и Apple iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 -
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei P30
635 нит
iPhone 12 Pro Max +24%
789 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.1 мм 160.8 мм
Ширина 71.4 мм 78.1 мм
Толщина 7.6 мм 7.4 мм
Вес 165 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Светло-голубой, Северное сияние Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P30
85.8%
iPhone 12 Pro Max +2%
87.4%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Apple A14 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 10 4
Частота GPU 720 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P30
698
iPhone 12 Pro Max +121%
1542
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P30
2546
iPhone 12 Pro Max +59%
4053
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P30
378875
iPhone 12 Pro Max +55%
588504

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 14
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3650 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. -
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P30
13:52 ч.
iPhone 12 Pro Max
н/д
Время просмотра видео
Huawei P30
16:22 ч.
iPhone 12 Pro Max
н/д
Время разговора (3G)
Huawei P30
22:38 ч.
iPhone 12 Pro Max
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4290 x 2800
Зум Оптический, 3x Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP) 4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 21 22

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Huawei P30
82.8 дБ
iPhone 12 Pro Max
н/д
Музыка
Huawei P30
74.6 дБ
iPhone 12 Pro Max
н/д
Звонок
Huawei P30
82.8 дБ
iPhone 12 Pro Max
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.33 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.85 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro Max более удачной покупкой.

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