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Huawei P30 против Honor 20i

Хуавей П30
Huawei P30
VS
Хуавей Хонор 20i
Huawei Honor 20i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.21-дюймового Huawei Honor 20i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (642 против 437 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Huawei Honor 20i
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 и Huawei Honor 20i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 83.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei P30 +47%
642 нит
Honor 20i
437 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 149.1 мм 154.8 мм
Ширина 71.4 мм 73.6 мм
Толщина 7.6 мм 7.9 мм
Вес 165 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Светло-голубой, Северное сияние Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P30 +3%
85.8%
Honor 20i
83.1%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 и Хуавей Хонор 20i в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 MP10 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 10 4
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P30 +105%
722
Honor 20i
353
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P30 +83%
2568
Honor 20i
1407
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P30 +98%
385217
Honor 20i
194543

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 9
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3650 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P30
13:52 ч.
Honor 20i
н/д
Время просмотра видео
Huawei P30
16:22 ч.
Honor 20i
н/д
Время разговора (3G)
Huawei P30
22:38 ч.
Honor 20i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 vs Huawei Honor 20i
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 7360 x 4912 5288 x 3968
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP) 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Huawei P30
83.6 дБ
Honor 20i
н/д
Музыка
Huawei P30
76.6 дБ
Honor 20i
н/д
Звонок
Huawei P30
84.3 дБ
Honor 20i
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.33 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.85 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 более удачной покупкой.

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