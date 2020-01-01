Huawei P30 против Honor 30 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.57-дюймового Huawei Honor 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P30
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 21 грамм меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.47" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3650 мАч
- Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
70
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
79
94
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P30 и Huawei Honor 30 Pro
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|422 точек на дюйм
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
|89.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|149.1 мм
|160.3 мм
|Ширина
|71.4 мм
|73.6 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.4 мм
|Вес
|165 граммов
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Светло-голубой, Северное сияние
|Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2860 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|10
|16
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
722
Honor 30 Pro +5%
759
Geekbench 5 (многоядерный)
2568
Honor 30 Pro +21%
3102
AnTuTu Benchmark 8
385217
Honor 30 Pro +27%
490116
Рейтинг производительности AnTuTu 8 (#88 и #34)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 10
|Magic UI 3.1
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3650 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:52 ч.
Время просмотра видео
16:22 ч.
Время разговора (3G)
22:38 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
|4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|21
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
83.6 дБ
Музыка
76.6 дБ
Звонок
84.3 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.33 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.85 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 Pro более удачной покупкой.
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