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Huawei P30 против Mate 20 Lite

Хуавей П30
VS
Хуавей Мейт 20 Лайт
Huawei P30
Huawei Mate 20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.3-дюймового Huawei Mate 20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (626 против 452 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
  • На 17% лучшая автономность (97 vs 83 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Huawei P30
vs
Mate 20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 99.6%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.6 мс 24.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 871:1
Максимальная яркость
Huawei P30 +38%
626 нит
Mate 20 Lite
452 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.1 мм 158.3 мм
Ширина 71.4 мм 75.3 мм
Толщина 7.6 мм 7.6 мм
Вес 165 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Светло-голубой, Северное сияние Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P30 +5%
85.8%
Mate 20 Lite
82%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 и Хуавей Мейт 20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Mali-G51
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P30 +115%
708
Mate 20 Lite
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P30 +99%
2558
Mate 20 Lite
1284
AnTuTu Benchmark 7
Huawei P30 +98%
290017
Mate 20 Lite
146632
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P30 +130%
375060
Mate 20 Lite
163179
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10
Размер системы из коробки 12 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3650 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P30 +1%
13:52 ч.
Mate 20 Lite
13:36 ч.
Время просмотра видео
Huawei P30 +30%
16:22 ч.
Mate 20 Lite
12:48 ч.
Время разговора (3G)
Huawei P30
22:38 ч.
Mate 20 Lite +8%
24:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 vs Huawei Mate 20 Lite
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 5160 x 3872
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 21 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Huawei P30
82.4 дБ
Mate 20 Lite +2%
84.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Август 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.33 Вт/кг 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.85 Вт/кг 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 более удачной покупкой.

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