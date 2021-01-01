Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 5-дюймового Huawei Nova, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.