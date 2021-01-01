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Huawei P30 против Huawei Nova

Хуавей П30
VS
Хуавей Нова
Huawei P30
Huawei Nova

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2019 года Huawei P30 с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 5-дюймового Huawei Nova, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 14.94% выше полезная площадь экрана
  • На 63% выше максимальная яркость экрана (626 против 385 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 7
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Комплектуется на 630 мАч более емким аккумулятором – 3650 против 3020 мАч
Причины выбрать Huawei Nova
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Huawei P30
vs
Huawei Nova

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 70.86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 240 Гц 2500 Гц
Время отклика 3.6 мс 51.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1120:1
Максимальная яркость
Huawei P30 +63%
626 нит
Huawei Nova
385 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.1 мм 141.2 мм
Ширина 71.4 мм 69.1 мм
Толщина 7.6 мм 7.1 мм
Вес 165 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Светло-голубой, Северное сияние Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P30 +21%
85.8%
Huawei Nova
70.86%

Производительность

Тестируем Хуавей П30 и Хуавей Нова в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Adreno 506
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.0
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P30
2558
Huawei Nova
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Huawei P30 +343%
290017
Huawei Nova
65421
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P30
375060
Huawei Nova
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 4.1
Размер системы из коробки 12 ГБ 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3650 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P30 +22%
13:52 ч.
Huawei Nova
11:05 ч.
Время просмотра видео
Huawei P30 +72%
16:22 ч.
Huawei Nova
9:41 ч.
Время разговора (3G)
Huawei P30
22:38 ч.
Huawei Nova +25%
28:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P30 vs Huawei Nova
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1.25 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 21 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Huawei P30
82.4 дБ
Huawei Nova +7%
88.2 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.33 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.85 Вт/кг 0.94 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 более удачной покупкой.

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