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Huawei P40 Lite E против Honor 50 Lite

Хуавей П40 Лайт Е
VS
Хуавей Хонор 50 Лайт
Huawei P40 Lite E
Huawei Honor 50 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Huawei P40 Lite E с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Lite E
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 329 и 302 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 50 Lite
  • На 45% выше плотность пикселей (391 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 66 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Тонкие рамки – на 7.1% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P40 Lite E
vs
Honor 50 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 89.5%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
Время отклика - 28.4 мс
Контрастность - 1163:1
Максимальная яркость
P40 Lite E
н/д
Honor 50 Lite
451 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 161.8 мм
Ширина 76.1 мм 74.7 мм
Толщина 8.1 мм 8.5 мм
Вес 176 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Голубой Насыщенный Синий, Космический Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
P40 Lite E
82.4%
Honor 50 Lite +9%
89.5%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Лайт Е и Хуавей Хонор 50 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Adreno 610
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Lite E +10%
1339
Honor 50 Lite
1220
AnTuTu Benchmark 9
P40 Lite E
168907
Honor 50 Lite +24%
208831
CPU 71482 65559
GPU - 40467
Memory 40270 46049
UX 58019 57345
Total score 168907 208831
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 382
PCMark 3.0 score - 6030
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 11
Оболочка UI EMUI 9 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (40% за 10 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 0:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Lite E vs Huawei Honor 50 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 4 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P40 Lite E
н/д
Honor 50 Lite
89.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 Lite более удачной покупкой.

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