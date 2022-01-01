Huawei P40 Lite E против Honor 50 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Huawei P40 Lite E с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Lite E
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
- На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 329 и 302 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 50 Lite
- На 45% выше плотность пикселей (391 vs 269 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 66 Ватт
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Тонкие рамки – на 7.1% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
35
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
|89.5%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.2%
|Время отклика
|-
|28.4 мс
|Контрастность
|-
|1163:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|161.8 мм
|Ширина
|76.1 мм
|74.7 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.5 мм
|Вес
|176 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Голубой
|Насыщенный Синий, Космический Серебристый, Полночный Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Adreno 610
|Частота GPU
|650 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~225 Гфлопс
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Lite E +9%
329
302
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Lite E +10%
1339
1220
|CPU
|71482
|65559
|GPU
|-
|40467
|Memory
|40270
|46049
|UX
|58019
|57345
|Total score
|168907
|208831
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|2 FPS
|Graphics score
|-
|382
|PCMark 3.0 score
|-
|6030
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 11
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Magic UI 4.2
|Размер системы из коробки
|-
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, SuperCharge (40% за 10 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|0:45 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|4
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 Lite более удачной покупкой.
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