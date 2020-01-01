Huawei P40 Lite E против Honor 9 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Huawei P40 Lite E с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Lite E
- На 0.74" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более энергоэффективный CPU
- Тонкие рамки – на 6.28% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
- На 59% выше плотность пикселей (427 vs 269 PPI)
- Весит на 27 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
47
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
54
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
49
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
61
56
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
50
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Lite E и Huawei Honor 9 Lite
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|5.65 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|427 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
|76.12%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|151 мм
|Ширина
|76.1 мм
|71.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.6 мм
|Вес
|176 граммов
|149 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Голубой
|Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|HiSilicon Kirin 659
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|4
|2
|Частота GPU
|650 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1833 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
336
Geekbench 5 (многоядерный)
1340
AnTuTu Benchmark 8
170492
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|-
|9.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|28 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Декабрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Февраль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite E более удачной покупкой.
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2
Сравнения с конкурентами
- Huawei Honor 10i и P40 Lite E
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Huawei P40 Lite E
- Samsung Galaxy A51 и Huawei P40 Lite E
- Huawei P40 Lite и Lite E
- Huawei P40 Pro и Lite E
- Huawei Honor 10i и Honor 9 Lite
- Huawei Honor 8A и Honor 9 Lite
- Huawei Honor 9X и Honor 9 Lite
- Xiaomi Redmi Note 9 и Huawei Honor 9 Lite
- Huawei Honor 8X и Honor 9 Lite