Huawei P40 Lite E против P20 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 марта 2020 года Huawei P40 Lite E с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.1-дюймового Huawei P20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Lite E
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P20 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP67
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 52% выше плотность пикселей (408 vs 269 PPI)
- Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
66
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Lite E и Huawei P20 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
|82%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|155 мм
|Ширина
|76.1 мм
|73 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.8 мм
|Вес
|176 граммов
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Голубой
|Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|4
|12
|Частота GPU
|650 МГц
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
336
P20 Pro +5%
352
Geekbench 5 (многоядерный)
1340
P20 Pro +4%
1395
AnTuTu Benchmark 8
170492
P20 Pro +55%
264143
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark (#268 и #161)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:30 ч.
Время просмотра видео
13:14 ч.
Время разговора (3G)
20:56 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|7360 x 4912
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
114
Качества видео
98
Итоговая оценка камеры
109
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|4
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
91 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.73 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.22 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 Pro более удачной покупкой.
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