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Huawei P40 Lite против Apple iPhone 12

Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite
VS
Эпл Айфон 12
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2020 года Huawei P40 Lite с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • Комплектуется на 1385 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 2815 мАч
  • На 44% лучшая автономность (121 vs 84 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (639 против 508 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 398 PPI)
  • OLED экран (против LTPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P40 Lite
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD OLED
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 99.4%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 226 Гц
Время отклика 38.4 мс 16 мс
Контрастность 976:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P40 Lite
508 нит
iPhone 12 +26%
639 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 146.7 мм
Ширина 76.3 мм 71.5 мм
Толщина 8.7 мм 7.4 мм
Вес 183 грамма 164 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Полночный черный, Ярко зеленый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
P40 Lite
83.5%
iPhone 12 +3%
86%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Лайт и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2270 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 Apple GPU
Частота GPU 820 МГц -
FLOPS ~551 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Lite
573
iPhone 12 +175%
1576
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Lite
1834
iPhone 12 +121%
4057
AnTuTu Benchmark 8
P40 Lite
318961
iPhone 12 +81%
577245

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Lite +45%
18:04 ч.
iPhone 12
12:48 ч.
Время просмотра видео
P40 Lite +19%
15:58 ч.
iPhone 12
13:04 ч.
Время разговора (3G)
P40 Lite +72%
33:21 ч.
iPhone 12
19:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Lite vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P40 Lite
н/д
iPhone 12
132
Качество видео
P40 Lite
н/д
iPhone 12
112
Итоговая оценка камеры
P40 Lite
н/д
iPhone 12
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P40 Lite
н/д
iPhone 12
80.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 более удачной покупкой.

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