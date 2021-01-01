Huawei P40 Lite против Google Pixel 4a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2020 года Huawei P40 Lite с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Lite
- На 59% лучшая автономность (121 vs 76 часов)
- На 0.59" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1060 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3140 мАч
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Google Pixel 4a
- На 56% выше максимальная яркость экрана (792 против 508 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- OLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
- На 11% выше плотность пикселей (443 vs 398 PPI)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|5.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2310 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|443 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|83.3%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|95.3%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|255 Гц
|Время отклика
|38.4 мс
|6.2 мс
|Контрастность
|976:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|144 мм
|Ширина
|76.3 мм
|69.4 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.2 мм
|Вес
|183 грамма
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Полночный черный, Ярко зеленый
|Просто черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 810
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Макс. частота
|2270 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP6
|Adreno 618
|Частота GPU
|820 МГц
|575 МГц
|FLOPS
|~551 Гфлопс
|~422 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#128 и #189)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|14.6 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|3140 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да (50% за 25 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|1:27 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|12
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и камера - выбирайте Huawei P40 Lite, а если дисплей, коммуникации и звук – то Google Pixel 4a.
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