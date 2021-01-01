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Huawei P40 Lite против Google Pixel 4a

Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite
VS
Гугл Пиксель 4а
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2020 года Huawei P40 Lite с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • На 59% лучшая автономность (121 vs 76 часов)
  • На 0.59" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1060 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3140 мАч
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • На 56% выше максимальная яркость экрана (792 против 508 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • На 11% выше плотность пикселей (443 vs 398 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P40 Lite
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD OLED
Размер 6.4 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83.3%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 95.3%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 255 Гц
Время отклика 38.4 мс 6.2 мс
Контрастность 976:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P40 Lite
508 нит
Pixel 4a +56%
792 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 144 мм
Ширина 76.3 мм 69.4 мм
Толщина 8.7 мм 8.2 мм
Вес 183 грамма 143 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Полночный черный, Ярко зеленый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P40 Lite
83.5%
Pixel 4a
83.3%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Лайт и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2270 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 Adreno 618
Частота GPU 820 МГц 575 МГц
FLOPS ~551 Гфлопс ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Lite +4%
573
Pixel 4a
553
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Lite +11%
1834
Pixel 4a
1645
AnTuTu Benchmark 8
P40 Lite +19%
318961
Pixel 4a
268324

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI EMUI 10 Stock Android
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:27 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Lite +57%
18:04 ч.
Pixel 4a
11:48 ч.
Время просмотра видео
P40 Lite +28%
15:58 ч.
Pixel 4a
12:17 ч.
Время разговора (3G)
P40 Lite +48%
33:21 ч.
Pixel 4a
22:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Lite vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P40 Lite
н/д
Pixel 4a
122
Качество видео
P40 Lite
н/д
Pixel 4a
98
Итоговая оценка камеры
P40 Lite
н/д
Pixel 4a
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P40 Lite
н/д
Pixel 4a
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Август 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и камера - выбирайте Huawei P40 Lite, а если дисплей, коммуникации и звук – то Google Pixel 4a.

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