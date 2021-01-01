Главная > Сравнение смартфонов > P40 Lite vs Honor 7C – что лучше выбрать?

Huawei P40 Lite против Honor 7C

Хуавей П40 Лайт
VS
Хуавей Хонор 7С
Huawei P40 Lite
Huawei Honor 7C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2020 года Huawei P40 Lite с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 5.99-дюймового Huawei Honor 7C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3000 мАч
  • На 48% выше плотность пикселей (398 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (508 против 400 нит)
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 810
Причины выбрать Huawei Honor 7C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P40 Lite
vs
Honor 7C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 18:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 76.51%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено 3086 Гц
Время отклика 38.4 мс 40.6 мс
Контрастность 976:1 643:1
Максимальная яркость
P40 Lite +27%
508 нит
Honor 7C
400 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 158.3 мм
Ширина 76.3 мм 76.7 мм
Толщина 8.7 мм 7.8 мм
Вес 183 грамма 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Полночный черный, Ярко зеленый Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P40 Lite +9%
83.5%
Honor 7C
76.51%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Лайт и Хуавей Хонор 7С в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 2270 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 Adreno 506
Частота GPU 820 МГц 650 МГц
FLOPS ~551 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.0
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Lite
575
Honor 7C
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Lite
1836
Honor 7C
н/д
AnTuTu Benchmark 7
P40 Lite +274%
230608
Honor 7C
61725
AnTuTu Benchmark 8
P40 Lite
323362
Honor 7C
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.0
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 8
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 2:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Lite
18:04 ч.
Honor 7C
н/д
Время просмотра видео
P40 Lite
15:58 ч.
Honor 7C
н/д
Время разговора (3G)
P40 Lite
33:21 ч.
Honor 7C
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Lite vs Huawei Honor 7C
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P40 Lite
н/д
Honor 7C
87.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei P40 Lite или P30 Lite
2. Huawei P40 Lite или Xiaomi Redmi Note 8 Pro
3. Huawei P40 Lite или Xiaomi Redmi Note 8T
4. Huawei P40 Lite или Xiaomi Redmi Note 9S
5. Huawei P40 Lite или Honor 20
6. Huawei Honor 7C или Samsung Galaxy A10
7. Huawei Honor 7C или Xiaomi Redmi Note 8
8. Huawei Honor 7C или Xiaomi Redmi 8
9. Huawei Honor 7C или Honor 10 Lite
10. Huawei Honor 7C или Xiaomi Redmi 7A

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях