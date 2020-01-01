Главная > Сравнение смартфонов > P40 Lite vs Honor 9 – что лучше выбрать?

Huawei P40 Lite против Honor 9

Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite
VS
Хуавей Хонор 9
Huawei Honor 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2020 года Huawei P40 Lite с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • На 57% лучшая автономность (121 vs 77 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3200 мАч
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 13.26% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 9
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Весит на 28 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.4 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Lite и Huawei Honor 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 5.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 16:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 70.24%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P40 Lite
520 нит
Honor 9
522 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 147.3 мм
Ширина 76.3 мм 70.9 мм
Толщина 8.7 мм 7.4 мм
Вес 183 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Полночный черный, Ярко зеленый Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P40 Lite +19%
83.5%
Honor 9
70.24%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Лайт и Хуавей Хонор 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810 HiSilicon Kirin 960
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2270 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 Mali-G71 MP8
GPU-ядер 6 8
Частота GPU 820 МГц 1037 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Lite
585
Honor 9
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Lite
1856
Honor 9
н/д
AnTuTu Benchmark 8
P40 Lite +61%
325961
Honor 9
203033

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Lite +60%
18:04 ч.
Honor 9
11:28 ч.
Время просмотра видео
P40 Lite +66%
15:58 ч.
Honor 9
9:37 ч.
Время разговора (3G)
P40 Lite +58%
33:21 ч.
Honor 9
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Lite vs Huawei Honor 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой (без потери качества), 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
P40 Lite
н/д
Honor 9
68 дБ
Музыка
P40 Lite
н/д
Honor 9
71 дБ
Звонок
P40 Lite
н/д
Honor 9
80 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Июнь 2017 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях