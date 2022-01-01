Главная > Сравнение смартфонов > P40 Lite vs Nova Y70 – что лучше выбрать?

Huawei P40 Lite против Nova Y70

Хуавей П40 Лайт
VS
Хуавей Нова Y70
Huawei P40 Lite
Huawei Nova Y70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2020 года Huawei P40 Lite с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.75-дюймового Huawei Nova Y70, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше плотность пикселей (398 vs 260 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 810
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 580 и 296 баллов
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Nova Y70
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4200 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P40 Lite
vs
Nova Y70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.75 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 260 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.1%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 38.4 мс -
Контрастность 976:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
P40 Lite
511 нит
Nova Y70
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 168.3 мм
Ширина 76.3 мм 77.7 мм
Толщина 8.7 мм 8.98 мм
Вес 183 грамма 199 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Полночный черный, Ярко зеленый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
P40 Lite
83.5%
Nova Y70 +1%
84.1%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Лайт и Хуавей Нова Y70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 2270 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.27 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 Mali-G51 MP4
Частота GPU 820 МГц 650 МГц
FLOPS ~551 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Lite +96%
580
Nova Y70
296
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Lite +32%
1834
Nova Y70
1388
AnTuTu Benchmark 9
P40 Lite +83%
370123
Nova Y70
202151
CPU 107533 62828
GPU 96039 32042
Memory 73053 55674
UX 95442 52410
Total score 370123 202151
3DMark Wild Life Performance
P40 Lite
1420
Nova Y70
н/д
Stability 99% -
Graphics test 8 FPS -
Graphics score 1420 -
PCMark 3.0 score 8301 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI EMUI 12 EMUI 12
Размер системы из коробки 14.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 2:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:01 ч. -
Просмотр видео 13:48 ч. -
Игры 04:47 ч. -
Режим ожидания 113 ч. -
Общая автономность
P40 Lite
34:23 ч.
Nova Y70
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Lite vs Huawei Nova Y70
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Март 2020 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и коммуникации - выбирайте Huawei P40 Lite, а если программное обеспечение, автономность и корпус – то Huawei Nova Y70.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Huawei P40 Lite и Xiaomi Redmi Note 11
2. Huawei P40 Lite и Samsung Galaxy A71
3. Huawei P40 Lite и Samsung Galaxy A23
4. Huawei P40 Lite и Samsung Galaxy A70
5. Huawei Nova Y70 и Xiaomi Redmi Note 11
6. Huawei Nova Y70 и Samsung Galaxy A32
7. Huawei Nova Y70 и Nova 9
8. Huawei Nova Y70 и P Smart 2021
9. Huawei Nova Y70 и Nova 9 SE

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры