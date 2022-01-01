Huawei P40 Lite против Nova Y70
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2020 года Huawei P40 Lite с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.75-дюймового Huawei Nova Y70, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Lite
- Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 53% выше плотность пикселей (398 vs 260 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 810
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 580 и 296 баллов
- Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Nova Y70
- Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4200 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 0.35" большая диагональ экрана
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Более новая ОС: Android 11 против 10
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.75 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2310 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|20:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|260 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|84.1%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|38.4 мс
|-
|Контрастность
|976:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|168.3 мм
|Ширина
|76.3 мм
|77.7 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.98 мм
|Вес
|183 грамма
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Полночный черный, Ярко зеленый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 810
|HiSilicon Kirin 710A
|Макс. частота
|2270 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.27 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP6
|Mali-G51 MP4
|Частота GPU
|820 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~551 Гфлопс
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|-
|Карта памяти
|Nano Memory
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|107533
|62828
|GPU
|96039
|32042
|Memory
|73053
|55674
|UX
|95442
|52410
|Total score
|370123
|202151
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|8 FPS
|-
|Graphics score
|1420
|-
|PCMark 3.0 score
|8301
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|EMUI 12
|EMUI 12
|Размер системы из коробки
|14.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да (50% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|2:30 ч.
|Веб-серфинг
|13:01 ч.
|-
|Просмотр видео
|13:48 ч.
|-
|Игры
|04:47 ч.
|-
|Режим ожидания
|113 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и коммуникации - выбирайте Huawei P40 Lite, а если программное обеспечение, автономность и корпус – то Huawei Nova Y70.
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