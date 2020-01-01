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Huawei P40 Lite против P Smart Z

Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite
VS
Хуавей П Смарт Z
Huawei P Smart Z

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2020 года Huawei P40 Lite с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.59-дюймового Huawei P Smart Z, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (520 против 454 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei P Smart Z
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Lite и Huawei P Smart Z

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P40 Lite +15%
520 нит
P Smart Z
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 163.5 мм
Ширина 76.3 мм 77.3 мм
Толщина 8.7 мм 8.8 мм
Вес 183 грамма 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Полночный черный, Ярко зеленый Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P40 Lite
83.5%
P Smart Z +1%
84.3%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Лайт и Хуавей П Смарт Z в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2270 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 6 4
Частота GPU 820 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Lite +71%
585
P Smart Z
343
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Lite +31%
1856
P Smart Z
1412
AnTuTu Benchmark 8
P40 Lite +70%
325961
P Smart Z
192119

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 9
Размер системы из коробки 14.6 ГБ 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Lite
18:04 ч.
P Smart Z
н/д
Время просмотра видео
P40 Lite
15:58 ч.
P Smart Z
н/д
Время разговора (3G)
P40 Lite
33:21 ч.
P Smart Z
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Lite vs Huawei P Smart Z
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.08 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол TPU

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite более удачной покупкой.

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