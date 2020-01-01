Huawei P40 Lite против P Smart Z
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2020 года Huawei P40 Lite с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.59-дюймового Huawei P Smart Z, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Lite
- Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более энергоэффективный CPU
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- На 15% выше максимальная яркость экрана (520 против 454 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei P Smart Z
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Lite и Huawei P Smart Z
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2310 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|84.3%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|163.5 мм
|Ширина
|76.3 мм
|77.3 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.8 мм
|Вес
|183 грамма
|196.8 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Полночный черный, Ярко зеленый
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 810
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2270 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP6
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|6
|4
|Частота GPU
|820 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark (#115 и #217)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 10
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|14.6 ГБ
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|2 (16 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.84 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.08 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол TPU
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite более удачной покупкой.
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