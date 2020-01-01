Главная > Сравнение смартфонов > P40 Pro Plus vs Mate 20 – что лучше выбрать?

Huawei P40 Pro Plus против Mate 20

Хуавей П40 Про Plus
Huawei P40 Pro Plus
VS
Хуавей Мейт 20
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro Plus с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • На 16% выше плотность пикселей (441 vs 381 PPI)
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Стерео динамики
  • Весит на 38 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Pro Plus и Huawei Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P40 Pro Plus
767 нит
Mate 20 +3%
788 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.2 мм 158.2 мм
Ширина 72.6 мм 77.2 мм
Толщина 9 мм 8.3 мм
Вес 226 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P40 Pro Plus
86.3%
Mate 20 +2%
88%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Про Plus и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 16 10
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Pro Plus +19%
794
Mate 20
666
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro Plus +41%
3198
Mate 20
2272
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro Plus +48%
537774
Mate 20
362543

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 16 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (40 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Pro Plus
13:41 ч.
Mate 20 +45%
19:42 ч.
Время просмотра видео
P40 Pro Plus +21%
17:39 ч.
Mate 20
14:38 ч.
Время разговора (3G)
P40 Pro Plus +7%
24:00 ч.
Mate 20
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Pro Plus vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 4000 x 3000
Зум Оптический, 10x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 5 (50 МП + 8 MP + 8 MP + 40 MP + 0 MP) 3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/4.4
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
P40 Pro Plus
н/д
Mate 20
74 дБ
Музыка
P40 Pro Plus
н/д
Mate 20
70 дБ
Звонок
P40 Pro Plus
н/д
Mate 20
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro Plus более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях