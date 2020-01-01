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Huawei P40 Pro Plus против Mate 30

Хуавей П40 Про Plus
Huawei P40 Pro Plus
VS
Хуавей Мейт 30
Huawei Mate 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro Plus с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.62-дюймового Huawei Mate 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (759 против 545 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • На 13% выше плотность пикселей (441 vs 389 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Mate 30
  • Стерео динамики
  • Весит на 30 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P40 Pro Plus
vs
Mate 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.58 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 389 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 3.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
P40 Pro Plus +39%
759 нит
Mate 30
545 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 160.8 мм
Ширина 72.6 мм 76.1 мм
Толщина 9 мм 8.4 мм
Вес 226 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P40 Pro Plus
86.3%
Mate 30 +2%
87.9%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Про Plus и Хуавей Мейт 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 990
Макс. частота 2860 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Mali G76 MP16
GPU-ядер 16 16
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~896 Гфлопс ~768 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Pro Plus +1%
773
Mate 30
768
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro Plus +4%
3169
Mate 30
3044
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro Plus +9%
520624
Mate 30
479504

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 10
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (40 Вт) Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут) Да, SuperCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Pro Plus
13:41 ч.
Mate 30
н/д
Время просмотра видео
P40 Pro Plus
17:39 ч.
Mate 30
н/д
Время разговора (3G)
P40 Pro Plus
24:00 ч.
Mate 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Pro Plus vs Huawei Mate 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 8500 x 4700
Зум Оптический, 10x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 5 (50 МП + 8 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/4.4
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P40 Pro Plus
83 дБ
Mate 30
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro Plus более удачной покупкой.

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