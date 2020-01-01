Huawei P40 Pro Plus против Mate 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro Plus с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.62-дюймового Huawei Mate 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Pro Plus
- Камера имеет оптический зум 10x
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 39% выше максимальная яркость экрана (759 против 545 нит)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 7680 FPS
- На 13% выше плотность пикселей (441 vs 389 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Mate 30
- Стерео динамики
- Весит на 30 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
88
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
92
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
89
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
95
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
87
80
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.58 дюймов
|6.62 дюймов
|Разрешение
|1200 x 2640 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|389 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.3%
|87.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|-
|Время отклика
|3.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|160.8 мм
|Ширина
|72.6 мм
|76.1 мм
|Толщина
|9 мм
|8.4 мм
|Вес
|226 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP53
|Материал задней панели
|Керамика
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый
|Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990 5G
|HiSilicon Kirin 990
|Макс. частота
|2860 МГц
|2860 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP16
|Mali G76 MP16
|GPU-ядер
|16
|16
|Частота GPU
|600 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~896 Гфлопс
|~768 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Nano Memory
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Pro Plus +1%
773
768
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro Plus +4%
3169
3044
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro Plus +9%
520624
479504
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark (#28 и #42)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (40 Вт)
|Да (27 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 40 минут)
|Да, SuperCharge (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:41 ч.
Время просмотра видео
17:39 ч.
Время разговора (3G)
24:00 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8200 x 6100
|8500 x 4700
|Зум
|Оптический, 10x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|7680 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|5 (50 МП + 8 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП)
|3 (40 МП + 8 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/4.4
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|21
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro Plus более удачной покупкой.
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