Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro Plus с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro Plus, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.