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Huawei P40 Pro Plus против Nova 5T

Хуавей П40 Про Plus
VS
Хуавей Нова 5Т
Huawei P40 Pro Plus
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro Plus с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Pro Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (757 против 504 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 40 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3750 мАч
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Весит на 52 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P40 Pro Plus
vs
Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.6% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.9%
ШИМ (PWM) 367 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.4 мс 36.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1344:1
Максимальная яркость
P40 Pro Plus +50%
757 нит
Nova 5T
504 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 154.3 мм
Ширина 72.6 мм 74 мм
Толщина 9 мм 7.8 мм
Вес 226 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
P40 Pro Plus +9%
91.6%
Nova 5T
84.2%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Про Plus и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2860 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Mali G76 MP10
Частота GPU 600 МГц 750 МГц
FLOPS ~896 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Pro Plus +15%
781
Nova 5T
678
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro Plus +27%
3131
Nova 5T
2472
AnTuTu Benchmark 7
P40 Pro Plus
н/д
Nova 5T
330168
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro Plus +32%
527411
Nova 5T
399353
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 16 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (40 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Pro Plus
13:41 ч.
Nova 5T
н/д
Время просмотра видео
P40 Pro Plus
17:39 ч.
Nova 5T
н/д
Время разговора (3G)
P40 Pro Plus
24:00 ч.
Nova 5T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Pro Plus vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 8000 x 6000
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 5 (50 МП + 8 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/4.4
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P40 Pro Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6912 x 4624
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P40 Pro Plus
144
Nova 5T
н/д
Качество видео
P40 Pro Plus
115
Nova 5T
н/д
Итоговая оценка камеры
P40 Pro Plus
139
Nova 5T
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P40 Pro Plus +2%
83 дБ
Nova 5T
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наушники		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro Plus более удачной покупкой.

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