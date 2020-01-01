Huawei P40 Pro Plus против Lite E
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro Plus с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.39-дюймового Huawei P40 Lite E, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Pro Plus
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 10x
- Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 64% выше плотность пикселей (441 vs 269 PPI)
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
- Поддержка беспроводной зарядки
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
Причины выбрать Huawei P40 Lite E
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Весит на 50 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
89
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
92
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
95
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
87
60
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Pro Plus и Huawei P40 Lite E
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1200 x 2640 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.3%
|82.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|159.8 мм
|Ширина
|72.6 мм
|76.1 мм
|Толщина
|9 мм
|8.1 мм
|Вес
|226 граммов
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Керамика
|Пластик
|Материал рамки
|-
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый
|Черный, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990 5G
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2860 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|16
|4
|Частота GPU
|600 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Pro Plus +136%
794
336
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro Plus +139%
3198
1340
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro Plus +215%
537774
170492
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 40 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (40 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:41 ч.
Время просмотра видео
17:39 ч.
Время разговора (3G)
24:00 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8200 x 6100
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 10x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|7680 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|5 (50 МП + 8 MP + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/4.4
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|21
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro Plus более удачной покупкой.
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