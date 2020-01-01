Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.