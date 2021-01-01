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Huawei P40 Pro против Asus ROG Phone 5 Ultimate

Хуавей П40 Про
VS
Асус Рог Фон 5 Ultimate
Huawei P40 Pro
Asus ROG Phone 5 Ultimate

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 5 Ultimate, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.6% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • На 12% выше плотность пикселей (441 vs 395 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 5 Ultimate
  • Имеет в 2.3 раза больше оперативной памяти: 18 ГБ против 8 ГБ
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4200 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 60% выше максимальная яркость экрана (794 против 495 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P40 Pro
vs
ROG Phone 5 Ultimate

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.58 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.6% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) 365 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
P40 Pro
495 нит
ROG Phone 5 Ultimate +60%
794 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 173 мм
Ширина 72.6 мм 77.3 мм
Толщина 9 мм 9.9 мм
Вес 209 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мерцающий серебристый Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P40 Pro +12%
91.6%
ROG Phone 5 Ultimate
82%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Про и Асус Рог Фон 5 Ultimate в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2860 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Adreno 660
Частота GPU 600 МГц 840 МГц
FLOPS ~896 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 18 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro
3147
ROG Phone 5 Ultimate +19%
3735
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro
480472
ROG Phone 5 Ultimate +51%
727244

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI EMUI 11 ROG UI
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (70% за 40 минут) Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:07 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Pro
15:14 ч.
ROG Phone 5 Ultimate
н/д
Время просмотра видео
P40 Pro
18:11 ч.
ROG Phone 5 Ultimate
н/д
Время разговора (3G)
P40 Pro
22:42 ч.
ROG Phone 5 Ultimate
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Pro vs Asus ROG Phone 5 Ultimate
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8200 x 6100 9000 x 7000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 125°
Количество объективов 4 (50 МП + 12 МП + 40 МП + 0 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6000 x 4000
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 35 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P40 Pro
89.1 дБ
ROG Phone 5 Ultimate
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и звук - выбирайте Asus ROG Phone 5 Ultimate, а если камера и корпус – то Huawei P40 Pro.

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