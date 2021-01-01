Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 5 Ultimate, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.