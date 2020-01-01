Huawei P40 Pro против Honor 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.74" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 27% лучшая автономность (94 vs 74 часов)
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3400 мАч
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Тонкие рамки – на 11.7% выше полезная площадь экрана
- Стабилизация изображения
Причины выбрать Huawei Honor 10
- Стерео динамики
- Весит на 56 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Pro и Huawei Honor 10
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1200 x 2640 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|91.6%
|79.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|149.6 мм
|Ширина
|72.6 мм
|71.2 мм
|Толщина
|9 мм
|7.7 мм
|Вес
|209 граммов
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Мерцающий серебристый
|Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990 5G
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2860 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|16
|12
|Частота GPU
|600 МГц
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Рейтинг телефонов в AnTuTu 8 (#39 и #182)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 40 минут)
|Да (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (27 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8200 x 6100
|4616 x 3464
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|7680 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
|2 (16 МП + 24 MP)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|21
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.15 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.
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