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Huawei P40 Pro против Honor 10 Lite

Хуавей П40 Про
VS
Хуавей Хонор 10 Лайт
Huawei P40 Pro
Huawei Honor 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3400 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • На 0.37" большая диагональ экрана
Причины выбрать Huawei Honor 10 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Весит на 47 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P40 Pro
vs
Honor 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.6% 83.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% 98.6%
ШИМ (PWM) 365 Гц Не обнаружено
Время отклика 3 мс 38.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 805:1
Максимальная яркость
P40 Pro +13%
491 нит
Honor 10 Lite
433 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 154.8 мм
Ширина 72.6 мм 73.6 мм
Толщина 9 мм 8 мм
Вес 209 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Мерцающий серебристый Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
P40 Pro +10%
91.6%
Honor 10 Lite
83.1%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Про и Хуавей Хонор 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2860 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Mali-G51
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
FLOPS ~896 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro
3118
Honor 10 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 7
P40 Pro
н/д
Honor 10 Lite
137136
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro +279%
491322
Honor 10 Lite
129609
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0
Оболочка UI EMUI 11 EMUI 9
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Pro +46%
15:14 ч.
Honor 10 Lite
10:37 ч.
Время просмотра видео
P40 Pro +62%
18:11 ч.
Honor 10 Lite
11:15 ч.
Время разговора (3G)
P40 Pro
22:42 ч.
Honor 10 Lite +26%
28:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Pro vs Huawei Honor 10 Lite
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 4128 x 3096
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (50 МП + 12 МП + 40 МП + 0 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 21 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P40 Pro +4%
89.1 дБ
Honor 10 Lite
85.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.

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