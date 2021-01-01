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Huawei P40 Pro против Honor 50 Pro

Хуавей П40 Про
VS
Хуавей Хонор 50 Про
Huawei P40 Pro
Huawei Honor 50 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.72-дюймового Huawei Honor 50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 50 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P40 Pro
vs
Honor 50 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.58 дюймов 6.72 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей 1236 x 2676 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 439 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.6% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) 365 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
P40 Pro
487 нит
Honor 50 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 163.5 мм
Ширина 72.6 мм 74.7 мм
Толщина 9 мм 8 мм
Вес 209 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость IP68 -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мерцающий серебристый Белый, Черный, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P40 Pro +1%
91.6%
Honor 50 Pro
90.8%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Про и Хуавей Хонор 50 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 2860 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G76 MP16 Adreno 642L
Частота GPU 600 МГц 490 МГц
FLOPS ~896 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 -
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro +12%
3154
Honor 50 Pro
2817
AnTuTu Benchmark 9
P40 Pro +11%
564281
Honor 50 Pro
508016
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI EMUI 11 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 40 минут) Да (50% за 10 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Pro
15:14 ч.
Honor 50 Pro
н/д
Время просмотра видео
P40 Pro
18:11 ч.
Honor 50 Pro
н/д
Время разговора (3G)
P40 Pro
22:42 ч.
Honor 50 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Pro vs Huawei Honor 50 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 12032 x 9204
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 12 МП + 40 МП + 0 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.25 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P40 Pro
140
Honor 50 Pro
н/д
Качество видео
P40 Pro
105
Honor 50 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
P40 Pro
128
Honor 50 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P40 Pro
89.1 дБ
Honor 50 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Huawei P40 Pro, а если дисплей, программное обеспечение и корпус – то Huawei Honor 50 Pro.

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