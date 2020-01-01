Huawei P40 Pro против Honor 9X Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 7680 FPS
- Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
- На 11% лучшая автономность (104 vs 94 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
87
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
85
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Pro и Huawei Honor 9X Pro
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1200 x 2640 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.6%
|84.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|163.1 мм
|Ширина
|72.6 мм
|77.2 мм
|Толщина
|9 мм
|8.8 мм
|Вес
|209 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Мерцающий серебристый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990 5G
|HiSilicon Kirin 810
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2860 МГц
|2270 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Mali-G52 MP6
|GPU-ядер
|16
|6
|Частота GPU
|600 МГц
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Pro +31%
787
601
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro +68%
3213
1910
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro +55%
487053
313972
Список Android-смартфонов в AnTuTu (#39 и #125)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 40 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (27 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Pro +6%
15:14 ч.
14:23 ч.
Время просмотра видео
P40 Pro +34%
18:11 ч.
13:48 ч.
Время разговора (3G)
22:42 ч.
Honor 9X Pro +48%
33:12 ч.
Рейтинг автономности (#55 и #79)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8200 x 6100
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|7680 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|Да
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
140
Качества видео
105
Итоговая оценка камеры
128
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|21
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.
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