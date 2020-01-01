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Huawei P40 Pro против Mate 30

Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro
VS
Хуавей Мейт 30
Huawei Mate 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.62-дюймового Huawei Mate 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • На 13% выше плотность пикселей (441 vs 389 PPI)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Mate 30
  • Стерео динамики
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (556 против 495 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Pro и Huawei Mate 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.58 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 389 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.6% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P40 Pro
495 нит
Mate 30 +12%
556 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.2 мм 160.8 мм
Ширина 72.6 мм 76.1 мм
Толщина 9 мм 8.4 мм
Вес 209 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мерцающий серебристый Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P40 Pro +4%
91.6%
Mate 30
87.9%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Про и Хуавей Мейт 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16 16
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Pro +1%
787
Mate 30
779
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro +5%
3213
Mate 30
3074
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro +1%
487053
Mate 30
482734

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 10
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут) Да, SuperCharge (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Pro
15:14 ч.
Mate 30
н/д
Время просмотра видео
P40 Pro
18:11 ч.
Mate 30
н/д
Время разговора (3G)
P40 Pro
22:42 ч.
Mate 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Pro vs Huawei Mate 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 8500 x 4700
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
P40 Pro
140
Mate 30
н/д
Качества видео
P40 Pro
105
Mate 30
н/д
Итоговая оценка камеры
P40 Pro
128
Mate 30
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei P40 Pro, а если звук – то Huawei Mate 30.

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