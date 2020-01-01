Huawei P40 Pro против Nova 5T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- На 0.32" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 7680 FPS
- Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3750 мАч
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Huawei Nova 5T
- Весит на 35 граммов меньше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Pro и Huawei Nova 5T
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.58 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1200 x 2640 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.6%
|84.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|154.3 мм
|Ширина
|72.6 мм
|74 мм
|Толщина
|9 мм
|7.8 мм
|Вес
|209 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Мерцающий серебристый
|Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990 5G
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2860 МГц
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|16
|10
|Частота GPU
|600 МГц
|750 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Список Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#39 и #94)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 40 минут)
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (27 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8200 x 6100
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|7680 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|117°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
|4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|Да
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6912 x 4624
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|21
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.
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