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Huawei P40 Pro против P Smart 2020

Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro
VS
Хуавей П Смарт 2020
Huawei P Smart 2020

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.21-дюймового Huawei P Smart 2020, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3400 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • На 0.37" большая диагональ экрана
Причины выбрать Huawei P Smart 2020
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 49 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Pro и Huawei P Smart 2020

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.6% 83.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P40 Pro +3%
495 нит
P Smart 2020
481 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.2 мм 155.2 мм
Ширина 72.6 мм 73.4 мм
Толщина 9 мм 8 мм
Вес 209 граммов 160 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Мерцающий серебристый Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P40 Pro +10%
91.6%
P Smart 2020
83.1%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Про и Хуавей П Смарт 2020 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 16 4
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1666 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Pro +134%
787
P Smart 2020
336
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro +136%
3213
P Smart 2020
1361
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro +199%
487053
P Smart 2020
162980

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:40 ч. 2:04 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут) Нет
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Pro
15:14 ч.
P Smart 2020
н/д
Время просмотра видео
P40 Pro
18:11 ч.
P Smart 2020
н/д
Время разговора (3G)
P40 Pro
22:42 ч.
P Smart 2020
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Pro vs Huawei P Smart 2020
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 4128 x 3096
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
P40 Pro
140
P Smart 2020
н/д
Качества видео
P40 Pro
105
P Smart 2020
н/д
Итоговая оценка камеры
P40 Pro
128
P Smart 2020
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.

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