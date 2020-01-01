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Huawei P40 Pro против P20 Pro

Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro
VS
Хуавей П20 Про
Huawei P20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 Pro с экраном 6.58" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.1-дюймового Huawei P20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Тонкие рамки – на 9.6% выше полезная площадь экрана
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 0.48" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Стерео динамики
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (589 против 495 нит)
  • Весит на 29 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 Pro и Huawei P20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.58 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1200 x 2640 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.6% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
P40 Pro
495 нит
P20 Pro +19%
589 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.2 мм 155 мм
Ширина 72.6 мм 73 мм
Толщина 9 мм 7.8 мм
Вес 209 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мерцающий серебристый Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
P40 Pro +12%
91.6%
P20 Pro
82%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 Про и Хуавей П20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 970
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G72 MP12
GPU-ядер 16 12
Частота GPU 600 МГц 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
P40 Pro +124%
787
P20 Pro
352
Geekbench 5 (многоядерный)
P40 Pro +130%
3213
P20 Pro
1395
AnTuTu Benchmark 8
P40 Pro +84%
487053
P20 Pro
264143

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.1 EMUI 10
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P40 Pro +6%
15:14 ч.
P20 Pro
14:30 ч.
Время просмотра видео
P40 Pro +38%
18:11 ч.
P20 Pro
13:14 ч.
Время разговора (3G)
P40 Pro +9%
22:42 ч.
P20 Pro
20:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 Pro vs Huawei P20 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 7680 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
P40 Pro +23%
140
P20 Pro
114
Качества видео
P40 Pro +7%
105
P20 Pro
98
Итоговая оценка камеры
P40 Pro +17%
128
P20 Pro
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 21 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
P40 Pro
н/д
P20 Pro
71 дБ
Музыка
P40 Pro
н/д
P20 Pro
69 дБ
Звонок
P40 Pro
н/д
P20 Pro
91 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.

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