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Huawei P40 против Apple iPhone XR

Хуавей П40
Huawei P40
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Комплектуется на 858 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 2942 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 14% лучшая автономность (89 vs 78 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Стерео динамики
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (707 против 589 нит)
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1136 и 787 баллов)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 и Apple iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei P40
589 нит
iPhone XR +20%
707 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 148.9 мм 150.9 мм
Ширина 71.1 мм 75.7 мм
Толщина 8.5 мм 8.3 мм
Вес 175 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мерцающий серебристый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P40 +9%
86.3%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G Apple A12 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2860 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Apple GPU
GPU-ядер 16 4
Частота GPU 600 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Huawei P40
787
iPhone XR +44%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P40 +41%
3173
iPhone XR
2255
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P40 +16%
488033
iPhone XR
421197

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI EMUI 10.1 -
Размер системы из коробки 13 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P40 +2%
13:28 ч.
iPhone XR
13:04 ч.
Время просмотра видео
Huawei P40 +22%
18:37 ч.
iPhone XR
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Huawei P40 +48%
22:26 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 MP + 16 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Huawei P40
н/д
iPhone XR
103
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Huawei P40
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 21 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Huawei P40
н/д
iPhone XR
77.4 дБ
Музыка
Huawei P40
н/д
iPhone XR
75.6 дБ
Звонок
Huawei P40
н/д
iPhone XR
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 более удачной покупкой.

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