Huawei P40 против Honor 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P40
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 18% выше максимальная яркость экрана (589 против 500 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 30
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 0.43" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
- Функция реверсивной зарядки
- На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (957 и 787 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
75
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
86
83
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
87
92
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
82
80
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 и Huawei Honor 30
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|422 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.3%
|86.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|148.9 мм
|160.3 мм
|Ширина
|71.1 мм
|74.2 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.1 мм
|Вес
|175 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Мерцающий серебристый
|Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990 5G
|HiSilicon Kirin 985 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2860 МГц
|2560 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|Mali-G77
|GPU-ядер
|16
|8
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
787
Honor 30 +22%
957
Geekbench 5 (многоядерный)
Huawei P40 +21%
3173
2627
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P40 +24%
488033
394394
Лучшие смартфоны в AnTuTu 8 (#37 и #82)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Magic UI 3.1.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:28 ч.
Время просмотра видео
18:37 ч.
Время разговора (3G)
22:26 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8200 x 6100
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 MP + 16 MP)
|4 (40 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|21
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Huawei P40, а если камера – то Huawei Honor 30.
Опрос
29 (52.7%)
26 (47.3%)
Всего проголосовало: 55
Сравнения с конкурентами
- Huawei P40 или Apple iPhone 11
- Huawei P40 или Huawei P30
- Huawei P40 или Apple iPhone 11 Pro
- Huawei P40 или Xiaomi Mi Note 10
- Huawei P40 или Samsung Galaxy S20
- Huawei Honor 30 или Apple iPhone 11
- Huawei Honor 30 или Huawei P30
- Huawei Honor 30 или Honor 20
- Huawei Honor 30 или Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Huawei Honor 30 или P40 Pro