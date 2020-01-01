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Huawei P40 против Honor View 30 Pro

Хуавей П40
Huawei P40
VS
Хуавей Хонор View 30 Pro
Huawei Honor View 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 марта 2020 года Huawei P40 с экраном 6.1" и чипом HiSilicon Kirin 990 5G, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P40
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 31 грамм меньше
Причины выбрать Huawei Honor View 30 Pro
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3800 мАч
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei P40 и Huawei Honor View 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.3% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Huawei P40
589 нит
Honor View 30 Pro
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 148.9 мм 162.7 мм
Ширина 71.1 мм 75.8 мм
Толщина 8.5 мм 8.8 мм
Вес 175 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мерцающий серебристый Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Huawei P40 +2%
86.3%
Honor View 30 Pro
84.9%

Производительность

Тестируем Хуавей П40 и Хуавей Хонор View 30 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16 16
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Huawei P40 +3%
488033
Honor View 30 Pro
475912

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI EMUI 10.1 Magic UI 3
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Huawei P40
13:28 ч.
Honor View 30 Pro
н/д
Время просмотра видео
Huawei P40
18:37 ч.
Honor View 30 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Huawei P40
22:26 ч.
Honor View 30 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P40 vs Huawei Honor View 30 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8200 x 6100 7360 x 4912
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 109°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 MP + 16 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 12 MP)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Honor View 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.162 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.47 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Huawei P40, а если батарея – то Huawei Honor View 30 Pro.

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