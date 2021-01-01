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Huawei P50 Pro против Apple iPhone 11 Pro Max

Хуавей П50 Про
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Huawei P50 Pro
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июля 2021 года Huawei P50 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 4G, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P50 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 391 мАч более емким аккумулятором – 4360 против 3969 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 7.5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1315 и 1110 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P50 Pro
vs
iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1228 x 2700 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 450 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.2% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 4.9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P50 Pro
н/д
iPhone 11 Pro Max
818 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 158 мм
Ширина 72.8 мм 77.8 мм
Толщина 8.5 мм 8.1 мм
Вес 195 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Белый, Розовый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
P50 Pro +9%
91.2%
iPhone 11 Pro Max
83.7%

Производительность

Тестируем Хуавей П50 Про и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 4G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P50 Pro
1110
iPhone 11 Pro Max +18%
1315
Geekbench 5 (многоядерный)
P50 Pro +11%
3749
iPhone 11 Pro Max
3373
AnTuTu Benchmark 9
P50 Pro +19%
732769
iPhone 11 Pro Max
613260
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 13 (С обновлением до iOS 15.0)
Оболочка UI HarmonyOS 2.0 -

Батарея

Характеристики
Объем 4360 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:57 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P50 Pro
н/д
iPhone 11 Pro Max
15:05 ч.
Время просмотра видео
P50 Pro
н/д
iPhone 11 Pro Max
19:30 ч.
Время разговора (3G)
P50 Pro
н/д
iPhone 11 Pro Max
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P50 Pro vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4000 x 3000
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Монохромный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео - 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P50 Pro +20%
149
iPhone 11 Pro Max
124
Качество видео
P50 Pro +14%
116
iPhone 11 Pro Max
102
Итоговая оценка камеры
P50 Pro +23%
144
iPhone 11 Pro Max
117

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth - LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P50 Pro
н/д
iPhone 11 Pro Max
85.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Август 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P50 Pro более удачной покупкой.

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