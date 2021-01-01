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Huawei P50 Pro против Apple iPhone 12 Pro

Хуавей П50 Про
VS
Эпл Айфон 12 Про
Huawei P50 Pro
Apple iPhone 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июля 2021 года Huawei P50 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 4G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P50 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1545 мАч более емким аккумулятором – 4360 против 2815 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1604 и 1113 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P50 Pro
vs
iPhone 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1228 x 2700 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 450 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 91.2% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 277 Гц
Время отклика - 3.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P50 Pro
н/д
iPhone 12 Pro
794 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 146.7 мм
Ширина 72.8 мм 71.5 мм
Толщина 8.5 мм 7.4 мм
Вес 195 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Белый, Розовый Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
P50 Pro +6%
91.2%
iPhone 12 Pro
86%

Производительность

Тестируем Хуавей П50 Про и Эпл Айфон 12 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 4G Apple A14 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P50 Pro
1113
iPhone 12 Pro +44%
1604
Geekbench 5 (многоядерный)
P50 Pro
3723
iPhone 12 Pro +8%
4032
AnTuTu Benchmark 8
P50 Pro
н/д
iPhone 12 Pro
578657
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI HarmonyOS 2.0 -
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4360 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (59% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
P50 Pro
н/д
iPhone 12 Pro
12:15 ч.
Время просмотра видео
P50 Pro
н/д
iPhone 12 Pro
14:06 ч.
Время разговора (3G)
P50 Pro
н/д
iPhone 12 Pro
18:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P50 Pro vs Apple iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4290 x 2800
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Монохромный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4290 x 2800
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Разрешение видео - 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P50 Pro +10%
149
iPhone 12 Pro
135
Качество видео
P50 Pro +4%
116
iPhone 12 Pro
112
Итоговая оценка камеры
P50 Pro +13%
144
iPhone 12 Pro
128

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth - LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P50 Pro
н/д
iPhone 12 Pro
92.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Huawei P50 Pro, а если программное обеспечение – то Apple iPhone 12 Pro.

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