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Huawei P50 Pro против Asus ROG Phone 5

Хуавей П50 Про
VS
Асус Рог Фон 5
Huawei P50 Pro
Asus ROG Phone 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июля 2021 года Huawei P50 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 4G, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P50 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.2% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 14% выше плотность пикселей (450 vs 395 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 5
  • Комплектуется на 1640 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4360 мАч
  • На 37% лучшая автономность (32:18 vs 23:37 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P50 Pro
vs
ROG Phone 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1228 x 2700 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 450 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.2% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.7%
ШИМ (PWM) 60 Гц 568 Гц
Время отклика 1 мс 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
P50 Pro
748 нит
ROG Phone 5 +7%
804 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 173 мм
Ширина 72.8 мм 77 мм
Толщина 8.5 мм 9.9 мм
Вес 195 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Белый, Розовый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P50 Pro +11%
91.2%
ROG Phone 5
82%

Производительность

Тестируем Хуавей П50 Про и Асус Рог Фон 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 4G Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 660
Частота GPU 840 МГц 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P50 Pro
1104
ROG Phone 5 +2%
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
P50 Pro
3135
ROG Phone 5 +19%
3731
AnTuTu Benchmark 9
P50 Pro
780033
ROG Phone 5
782466
CPU 206876 198233
GPU 293340 303005
Memory 137848 133238
UX 142833 154038
Total score 780033 782466
3DMark Wild Life Performance
P50 Pro
н/д
ROG Phone 5
5728
Stability - 90%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5728
PCMark 3.0 score - 16397
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI HarmonyOS 2.0 ROG UI
Размер системы из коробки 19.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4360 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (73% за 30 минут) Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:37 ч. 11:04 ч.
Просмотр видео 09:04 ч. 16:01 ч.
Игры 04:58 ч. 06:15 ч.
Режим ожидания 89 ч. 95 ч.
Общая автономность
P50 Pro
23:37 ч.
ROG Phone 5 +37%
32:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P50 Pro vs Asus ROG Phone 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000
Зум Оптический, 3.5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 125°
Количество объективов 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
Монохромный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
-
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 6000 x 4000
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние - 35 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P50 Pro
149
ROG Phone 5
н/д
Качество видео
P50 Pro
116
ROG Phone 5
н/д
Итоговая оценка камеры
P50 Pro
144
ROG Phone 5
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P50 Pro
86.4 дБ
ROG Phone 5 +7%
92.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Huawei P50 Pro, а если автономность и звук – то Asus ROG Phone 5.

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