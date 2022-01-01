Huawei P50 Pro против Honor Magic 4 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июля 2021 года Huawei P50 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 4G, против 6.81-дюймового Huawei Honor Magic 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei P50 Pro
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor Magic 4 Pro
- На 7% лучшая автономность (25:23 vs 23:37 часов)
- На 32% выше максимальная яркость экрана (1004 против 759 нит)
- Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Смартфон на 7 месяцев новее
- На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1249 и 1109 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
85
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1228 x 2700 пикселей
|1312 x 2848 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.54:9
|Плотность пикселей
|450 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.2%
|93%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|60 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.8 мм
|163.6 мм
|Ширина
|72.8 мм
|74.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|9.15 мм
|Вес
|195 граммов
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Белый, Розовый
|Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 4G
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|2840 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 730
|Частота GPU
|840 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1109
Honor Magic 4 Pro +13%
1249
Geekbench 5 (многоядерный)
3166
Honor Magic 4 Pro +24%
3929
|CPU
|206876
|-
|GPU
|293340
|-
|Memory
|137848
|-
|UX
|142833
|-
|Total score
|788007
|986880
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu (#54 и #11)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|HarmonyOS 2.0
|Magic UI 6
|Размер системы из коробки
|19.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4360 мАч
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (100 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (73% за 30 минут)
|Да (50% за 14 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|0:32 ч.
|Веб-серфинг
|07:37 ч.
|10:33 ч.
|Просмотр видео
|09:04 ч.
|10:55 ч.
|Игры
|04:58 ч.
|05:00 ч.
|Режим ожидания
|89 ч.
|66 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|9216 x 6912
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|-
|122°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП)
|4 (50 МП + 50 МП + 64 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark
|Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.4
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
P50 Pro +8%
149
Качество видео
P50 Pro +6%
116
Итоговая оценка камеры
P50 Pro +10%
144
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Huawei Honor Magic 4 Pro, а если звук – то Huawei P50 Pro.
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